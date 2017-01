Moss: "Ho lasciato Beautiful per il destino"

foto Ufficio Stampa Mediaset Correlati BROOKE O ERIC: CHI LASCERA' BEAUTIFUL? 11:13 - Certamente Ronn Moss - Certamente ha lasciato il set di "Beautiful" anche per ragioni economiche ma in una intervista a Entertainment Weekly l'attore ha spiegato ai fan il perché della sua drastica decisione. "Seguo i segnali che il destino mi manda", racconta Ronn e in qualche modo c'entrano anche un incidente d'auto e un orologio...

"Sono riconoscente a tutte le persone che mi hanno seguito in questi 25 anni e vorrei abbracciarli uno ad uno. - dice - Devo molto a loro e con onestà dico che non ho lasciato la soap solo per lo stipendio anche perché ho voluto veramente bene anche allo staff che ha lavorato con me. Sono in un momento di rinascita e ho seguito i segni grazie ai quali puoi ottenere le indicazioni per la tua vita, quando ci sono cose che accadono e che bussano alle nostre spalle, sulla testa e spesso non li ascoltiamo da stupidi. Ed ecco allora che ci domandiamo, ma solo dopo: 'perché non ho visto il cartello? Perché non ho dato retta a questo? Perché non ho dato retta a quell'istinto? Perché non ho dato retta a quella cosa che è successo?'. Se ci fermassimo un secondo e prendessimo coscienza di quello che ci circonda capiremmo molte cose ed eviteremmo interrogativi come questo".



"I segni che mi hanno suggerito di abbandonare Beautiful sono stati diversi. - rivela - Due su tutti: l'incidente d'auto che ho avuto con mia moglie, non ne ho mai avuto uno in vita mia. Eravamo fermi nel traffico nell'ora di punta e qualcuno ci ha colpiti con la macchina così forte che ha distrutto completamente il nuovo camion su cui guidavamo. Ero tornato da un incontro di lavoro molto stimolante e quello che è accaduto mi ha fatto capire che dovevo dare una svolta nella mia vita".



"Il secondo segnale invece risale al mio ultimo giorno di lavoro. - aggiunge - Ero pronto, truccato e vestito per entrare in scena. Ho dieci minuti ancora prima di andare sul set ma ho sentito il direttore di scena urlare che eravamo pronti. Ma come era possibile? Il mio orologio segnava le 09.42 e invece erano le 10.11 si è fermato! L'orologio si è fermato esattamente nell'ora in cui sono nato. Sono nato alle 09.42 di martedì e martedì era il mio ultimo giorno di riprese".



E i progetti futuri? "Ho iniziato una web serie Ronn’s Garage in cui intervisto diverse personalità e in una delle puntate voglio assolutamente raccontarvi Katherine Kelly Lang (Brooke, ndr) e mostrarvela come non l'avete mai vista. Sarà strano per me frequentarla finalmente al di fuori dal set".



Anche Susan Flannery, Stephanie nella soap opera, ha lasciato il set: "Lo sapevo già e credo abbia deciso di mollare il colpo prima di quanto avesse preventivato (due anni ancora di lavoro, ndr) ma non posso dire nulla di più. Questo è un suo percorso e sono anche affari suoi".