Giorgia: "Manfredi, torna da me"

Prima della convivenza c'erano già state delle avvisaglie e Giorgia la tronista ventenne aveva ammesso i suoi errori con il bel Manfredi. Quando tutto sembrava risolto, però, un'altra crisi ha spazzato via la loro storia nata a "Uomini e Donne". Adesso la bella mora fa mea culpa, e attraverso le pagine di "Visto" chiede scusa al suo ex: "Ho fatto tanti errori, adesso sarei una donna diversa, la mia vita si è annullata, mi manca da morire".

"A casa continuavamo a discutere - racconta l'ex tronista - abbiamo fatto il passo più lungo della gamba. Quello che ha detto lui è vero. siamo diversi".



Ma Giorgia non l'ha dimenticato: "La verità è che sto male, ho fatto un esame di coscienza e con i miei problemi ho finito col soffocarlo, spesso mi sono comportata da bambina e siamo andati ad abitare sotto lo stesso tetto troppo presto. Tutti errori che non rifarei più". E adesso vorrebbe un'altra chance: "A vent'anni non ti puoi impedire di sognare. Se lo incontrassi prima lo stringerei e poi gli parlerei. Mi piacerebbe ricominciare tutto per renderlo felice".



Dal canto suo Manfredi è irremovibile, e anche se sono stati avvistati iniseme in Sicilia, sottolinea: "Siamo rimasti in buoni rapporti, è venuta a prendere le sue cose, ma non siamo tornati insieme".