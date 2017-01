LL Cool J blocca un ladro in casa

foto LaPresse 17:08 - I ladri in casa di un agente speciale non ci dovrebbero mai entrare. Perché LL Cool J, star di "Ncis: Los Angeles", li ha messi ko. Dimostrando di essere un duro anche nella vita. E non soltanto per fiction. Il rapper e attore statunitense ha infatti trovato un malvivente nella sua villa a San Fernando Valley e dopo averlo bloccato ha aspettato all'arrivo dei poliziotti. - I ladri in casa di un agente speciale non ci dovrebbero mai entrare. Perché, star di "", li ha messi ko. Dimostrando di essere un duro anche nella vita. E non soltanto per fiction. Il rapper e attore statunitense ha infatti trovato un malvivente nella sua villa a San Fernando Valley e dopo averlo bloccato ha aspettato all'arrivo dei poliziotti.

La figlia dell'attore ha chiamato gli agenti all'una di notte, avvertendoli che un intruso era entrato in casa e il padre lo stava bloccando. "Un alterco fisico si è verificato tra l'indagato e la vittima James Todd Smith, anche noto come LL Cool J - ha riferito il sergente della polizia di Los Angeles Frank Preciado - da quanto so, lo stava trattenendo solo con la sua forza fisica".



LL Cool J non si è fatto nulla, mentre il ladro, un 58enne, secondo la polizia ha riportato lievi contusioni, benché il "Los Angeles Times" riferisca che abbia subito la frattura del naso e della mascella. In ogni caso, l'uomo è stato portato in ospedale, e ora si attende che sia arrestato con l'accusa di furto con scasso.



"LL Cool J e la sua famiglia stanno bene e ringraziano tutti per i pensieri e interessamenti - ha riferito il portavoce dell'attore in una nota - come padre, marito e cittadino si è impegnato a mantere la sua famiglia al sicuro e sta cooperando con le autorità su questa questione privata". L'artista, originario di New York, è sposato con Simone I. Johnson dal 1995 e insieme hanno quattro figli, il primogenito Najee Laurent Todd Eugene nato nel 1989 e tre bambine, Anita Maria del 1991, Samaria Leah Wisdom del 1995 e Nina Simone del 2001.