Fughe e lotte, torna la "Squadra Antimafia"

La quarta stagione di "Squadra Antimafia Palermo Oggi" torna dal 10 settembre su Canale 5 (12 puntate in prima serata) e promette scene sempre più spettacolari, tra fughe spericolate e combattimenti. E se la protagonista Claudia Mares (Simona Cavallari rimasta incinta durante le riprese) non sarà alle prese di inseguimenti mozzafiato, ci penseranno Marco Bocci, Giulia Michelini e la new entry Greta Scarano a regalare imprese rocambolesche.

La serie è uno degli appuntamenti di punta dell'autunno Mediaset, tanto che prima ancora della messa in onda della quarta sono già cominciate le riprese della quinta che ancora una volta sarà prodotta dalla Taodue di Pietro Valsecchi. La regia è di Beniamino Catena che ha portato la serie poliziesca ad ascolti più che lusinghieri. Il team sarà sempre coordinato dalla Mares che farà un lavoro di intelligence, ma i colpi di scena sono sempre in agguato.



Tanto che si vedrà costretta ad abbandonare la Duomo all'amato Carcaterra e a ritirarsi. Alla Duomo ritroviamo anche Francesco Mandelli (reduce dal grande successo dei "I Soliti Idioti" nei panni di Luca Serino) e Giordano De Plano (Sandro Pietrangeli). Nel cast farà il suo ingresso Andrea Sartoretti. Il celebre 'Bufalo' di Romanzo Criminale vestirà i panni di Dante Mezzanotte, un siciliano che, insieme a suo fratello Armando (Massimo De Santis), possiede un night nel quale si nascondono affari loschi.



I Mezzanotte puntano ad avere un posto di spicco nella nuova "Commissione" di Cosa Nostra, approfittando del vuoto di potere lasciato da Rosy Abate finita in galera dopo lunghe peripezie. I due fratelli hanno in mente un'operazione di altissimo livello: mettere le mani sugli appalti delle energie alternative. Hanno solo un concorrente: Umberto Nobile (Tommaso Ramenghi), un giovane imprenditore che sogna una Sicilia pulita, libera dalle mafie. Per questo rischia di farsi uccidere e la Duomo dovrà proteggerlo.



Nel frattempo la Squadra è concentrata sulla cattura di tutti i membri della "Lista Greco", un elenco di criminali e fiancheggiatori stilato dai servizi segreti deviati e sequestrato alla Abate durante il suo arresto. Durante una delle operazioni, però, la Duomo viene preceduta da un misterioso killer che uccide un anziano latitante di ritorno a Palermo. Lo stesso killer che, in breve tempo, farà una strage dei vecchi mafiosi. Chi c'è dietro di lui? E perché le stragi sembrano nascondere un piano per arrivare proprio all'Abate, apparentemente decisa a lasciarsi alle spalle il suo passato criminale?