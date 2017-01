Arriva la famiglia gay di "New Normal"

12:52 - Non è ancora partita - debutterà infatti negli Stati Uniti l'11 settembre - ma ha già suscitato scandalo la serie "The New Normal", nata dalla mente di Ryan Murphy, creatore di "Glee". Protagonisti dello show David (Justin Bartha) e Bryan (Andrew Rannells), una coppia di gay che tenta di avere un figlio da Goldie, una madre surrogato. Dovranno però scontrarsi con Jane (Ellen Barkin), la bisnonna omofoba e intollerante.

Il tema dell'adozione da parte di persone dello stesso sesso non è nuovo per la tv americana. In "Modern Family", infatti, una coppia di omosessuali vive con la figlia Lily e, nel corso della serie, prenderà in affidamento anche un secondo bambino.



