"Zelig", ancora risate con Bisio e Cortellesi

- Venerdì 24 e venerdì 31 agosto, alle ore 21.10 su Canale 5, due serate speciali dal titolo "Svisti e mai visti", per raccontare l’edizione 2012 di "Zelig" con tutto il meglio dello show di Claudio Bisio e Paola Cortellesi ma anche con tutto quello che non si è mai visto in onda.