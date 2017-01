Justin Bieber guest star dei "Simpson"

foto LaPresse Correlati MUTANDE IN VISTA 11:57 - Justin Bieber travolge Springfield. Il giovane cantante canadese apparirà infatti in una puntata della 24° stagione dei Simpson, dal titolo "Fabulous Faker Boy". Nell'episodio interpreterà la parte di se stesso: un ragazzo che tenta di entrare in un talent show. Bieber si va così ad aggiungere alla lunga lista di VIP ospiti della famiglia gialla che aveva già accolto, prima di lui, . Il giovane cantante canadese apparirà infatti in una puntata della 24° stagione dei, dal titolo "Fabulous Faker Boy". Nell'episodio interpreterà la parte di se stesso: un ragazzo che. Bieber si va così ad aggiungere alla lunga lista di VIP ospiti della famiglia gialla che aveva già accolto, prima di lui, la "Mamma Mostra" Lady Gaga

La notizia è stata confermata dal produttore esecutivo della serie animata, Al Jean, che ha assicurato in una nota che Justin Bieber doppierà il suo alter-ego "simpsonesco" in una delle puntate della prossima stagione.



"Si tratta di un cameo, ma i suoi fan dovrebbero vedere tutta la puntata, prima e dopo la sua apparizione - ha fatto sapere il produttore - Justin cercherà di entrare in un talent show dove Bart sta suonando il piano, ma non verrà ammesso. Tirate da soli le vostre conclusioni".



L'episodio, dal titolo "Fabulous Faker Boy" ("Un fantastico truffatore") sarà trasmesso negli Stati Uniti il prossimo anno.