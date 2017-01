Siffredi: "Dopo I Cesaroni parlo con 50 donne"

foto Ap/Lapresse Correlati IL PORNODIVO PIU' AMATO 11:46 - Non solo il mondo del porno. Rocco Siffredi, come annuncia in una intervista a Libero, prova a fare incursione in televisione prima con una parte in una delle Amendola e Elena Sofia Ricci, poi un talk show con cinquanta donne e il talent show sul mondo hard. - Non solo il mondo del porno., come annuncia in una intervista a Libero, prova a fare incursione in televisione prima con una parte in una delle nuove puntate de "I Cesaroni " su Canale 5 in cui porterà zizzania tra, poi un talk show con cinquanta donne e il talent show sul mondo hard.

A proposito della sua esperienza sul set de "I Cesaroni" Rocco spiega: "Mi hanno proposto di interpretare me stesso. Sono stati tutti molto carini. Da Claudio Amendola, di cui sono fan, a Elena Sofia Ricci, gran donna (che però non ha mai visto un mio film...). Ero un po’ teso e lei mi ha detto di essere me stesso. In una puntata faccio la mia apparizione e Amendola quasi sviene. Si gioca sulla gelosia tra la loro coppia. Molto divertente e non volgare".



Poi non mancheranno altre sorprese sempre in tv: "Ho in progetto un talk show per Sky, stiamo mettendo in piedi la puntata zero. Ci siamo io e cinquanta ragazze, parliamo di tutto e di più. E poi voglio fare un talent su come diventare pornostar. Ho uno studio perfetto, il programma potrebbe partire domani, ma le tv italiane non vogliono produrre ma comprare il format già fatto".