Ombelico coperto per le aspiranti Miss

foto Olycom Correlati TUTTE PRONTE PER LE SELEZIONI 10:45 - Sono lontani i tempi in cui Raffaella Carrà scandalizzava tutti mostrando l'ombelico. Ora la vera rivoluzione è coprirlo. Questo il pensiero della patron di Miss Italia Patrizia Mirigliani che, il mio regalo è coprirvi l'ombelico". - Sono lontani i tempi in cui Raffaella Carrà scandalizzava tutti mostrando l'ombelico. Ora la vera rivoluzione è coprirlo. Questo il pensiero della patron diche, dopo aver imposto alle concorrenti il costume intero , ora torna a ribadire il suo punto di vista sulla donna in tv. "Non è necessario per essere belle essere in bikini. Per questo".

"Coprirsi è una forma di libertà oggi - ha dichiarato la Mirigliani parlando con i giornalisti - nel momento storico in cui sta vivendo il mondo femminile è anche segno di eleganza e di buon gusto".



Accanto a Tara Gandhi, testimonial di questo restyling, la Mirigliani ha ricordato il padre, fondatore della manifestazione. "La Bellezza va respirata e amata mi disse una volta mio padre Enzo. Un pensiero che mi è tornato in mente proprio quando ho saputo che Tara Gandhi sarebbe venuta in Italia a portarci questo grande messaggio".



"C'è una frase del Mahatma Gandhi - ha concluso Mirigliani - che ho voluto inserire tra alcuni dei pensieri scritti sulle magliette delle miss: 'La vera Bellezza sta nella purezza del cuore'. In queste poche parole c'è tutto".