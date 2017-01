Tutti in fuga dal set di "Beautiful"

- Non sembra ancora vero ai tanti fan di "" che due degli attori più amati abbiano deciso di lasciare il set: Ronn Moss (Ridge) Susan Flannery (Stephanie) . Il primo, secondo rumors non confermati, non avrebbe accettato la riduzione del cachet ma molto più probabilmente era stanco. Susan, invece, aveva già dichiarato il suo imminente ritiro. Ma tra i fan c'è paura: ancheandranno via?

In effetti Ronn Moss, Susan Flannery, John McCook e Katherine Kelly Lang sono gli unici attori rimasti dal cast iniziale della soap opera che è iniziata nel 1987.Tra addii e morti improvvise (sul set ma non nella vita) i quattro volti storici hanno continuato a movimentare le vicende narrate puntata dopo puntata e in onda in tutto il mondo.Ma Ronn ha avuto un brutto incidente con la macchina assieme alla moglie qualche settimana fa e anche se oggi sta bene le sue riflessioni si sono riversate anche sul campo professionale. L'attore ormai è stanco della vita frenetica del set che gli toglie tempo alla vita sentimentale e anche alla sua passione per la musica. Ormai Ronn ha alle sue spalle un notevole conto in banca e può dunque permettersi di vivere di rendita e di musica con il gruppo rock Player.Cosa accadrà nelle prossime puntate di "Beautiful"? I fan se lo chiedono e sono terrorizzati al pensiero che McCook e Kelly Lang possano lasciare la soap. Nel frattempo parte il totoscommesse su chi se ne andrà via per primo.