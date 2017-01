Supercopa de Espana su Mediaset Premium

foto LaPresse 16:46 - Sarà Mediaset Premium a trasmettere in diretta e in esclusiva il 23 e il 29 agosto la Supercopa de España che mette a confronto, in gare di andata e ritorno, la squadra campione di Spagna con la vincitrice della Coppa del Re. Un trofeo che nelle ultime tre edizioni è sempre finito al Barcellona. - Sarà Mediaset Premium a trasmettere in diretta e in esclusiva il 23 e il 29 agosto la Supercopa de España che mette a confronto, in gare di andata e ritorno, la squadra campione di Spagna con la vincitrice della Coppa del Re. Un trofeo che nelle ultime tre edizioni è sempre finito al Barcellona.

Quest’anno si ripete il Clàsico tra Real Madrid, vincitrice della Primera Divisiòn, e Barcellona, detentore della Coppa del Re. Ma a parti invertite perché nel 2011 (prevalse il Barcellona) erano i catalani che si presentavano come Campioni di Spagna.



La sfida esprime la massima rivalità agonistica, vedrà in campo i grandi top player mondiali e si presenta quindi come uno degli appuntamenti più sentiti e appassionanti per chi ama il grande calcio.



La telecronaca del match di andata, in programma allo stadio “Camp Nou” di Barcellona giovedì 23 agosto alle ore 22.30, sarà affidata a Pierluigi Pardo, con il commento tecnico di Roberto Cravero.