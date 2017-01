Stephanie abbandona "Beautiful"

13:45 - Anche Stephanie Forrester abbandona "Beautiful". Dopo 25 anni insieme, Susan Flannery ha infatti deciso di seguire il figlio "televisivo" Ronn Moss (Ridge) e di dire addio per sempre alla soap. Girerà ancora qualche puntata, per dare tempo agli sceneggiatori di scrivere un'uscita di scena degna del personaggio. Ora del cast originale rimangono solo John McCook (Eric Forrester) e Katherine Kelly Lang (Brooke Logan).

La notizia è rimbalzata prima su tutti i siti americani ed è stato un duro colpo per i fan di "Beautiful" che, dopo l'abbandono di Ron Moss, ora dovranno salutare per sempre anche la matriarca Stephanie Forrester, interpretata da Susan Flannery. In realtà l'attrice, 73 anni, lo scorso anno aveva confessato l'intenzione di ritirarsi dalle scene, magari lavorando ancora per un paio d'anni.



L'addio repentino, annunciato a pochi giorni di distanza dalle dimissioni di Ronn Moss, ha però il sapore di un gesto di solidarietà verso il collega. Da qualche anno, infatti, la produzione di "Beautiful" sembra voler puntare sui personaggi più nuovi della soap, primo fra tutti Bill Spencer, interpretato da Don Diamont.



Entrato nel cast nel 2009, l'attore ha portato scompiglio nella vecchia guardia dei Forrester formata da Ridge (Ronn Moss), Stephanie (Susan Flannery), Brooke (Katherine Kelly Lang) e Eric (John McCook), che hanno dovuto fare spazio ad altri personaggi. Bill Spencer fa parte di quegli "ultimi arrivati" nella soap - tra questi anche Liam, Steffy, Hope e Thomas - che in breve tempo hanno conquistato il centro della soap, relagando sullo sfondo gli intrighi amorosi dei "veterani".