Martina: "Invidiosi di me e Patrick"

In barba alle malelingue, la relazione tra Martina Pascutti e Patrick Ray Pugliese prosegue a gonfie vele. Si sono conosciuti nella Casa del Grande Fratello 12 e da allora la loro intesa è cresciuta giorno dopo giorno. E se c'è chi mette in dubbio l'autenticità del rapporto, la bella gieffina mora risponde su Facebook: "La gelosia è veramente una brutta bestia, siete persone ignoranti, signori miei les jeux sont fait".

Insomma, Martina - che aggiorna quasi quotidianamente i fan sul social network con foto dal mare e in barca con il suo Patrick - difende con unghie e denti il rapporto e agli "ignoranti" lancia un messaggio: "I giochi sono fatti, per chi non l'avesse capito si cerchi la traduzione in portoghese, inglese, giapponese, cinese o qualsiasi altro tipo di lingua!". I nemici sono avvisati.