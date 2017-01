Costanzo e De Filippi: "Ci risposeremmo"

foto Ufficio Stampa Mediaset Correlati LA COPPIA D'ORO DELLA TV 10:48 - Maurizio Costanzo e Maria De Filippi celebrano la ricorrenza dei 17 anni di matrimonio. La coppia d'oro della tv italiana, che si sposò il 28 agosto del 1995 e che convive dal 1990, si racconta al settimanale Chi. "Festeggiamo l'anniversario di nozze e confesso che saremmo pronti a rifare tutto, a risposarci anche domani", dice Costanzo. celebrano la ricorrenza dei 17 anni di matrimonio. La coppia d'oro della tv italiana, che si sposò il 28 agosto del 1995 e che convive dal 1990, si racconta al settimanale Chi. "Festeggiamo l'anniversario di nozze e confesso che saremmo pronti a rifare tutto, a risposarci anche domani", dice Costanzo.

Il compito di descrivere la loro vita spetta alla penna di Costanzo. "Mi diverto a vedere ogni volta come te la cavi", gli dice ridendo la De Filippi. Il popolare conduttore racconta della vacanza ad Ansedonia e svela i 'piani' della moglie: "Maria quest'anno ricomincia l'attività televisiva in anticipo rispetto al consueto e questo la costringerà a rientrare dal mare anzitempo. Lei non è molto contenta della cosa mentre ho il sospetto che a mio figlio Gabriele non dispiaccia tornare a lavorare: ha fatto una vacanza sufficientemente lunga".



Così Costanzo svela il suo lato paterno: "Gli dico sempre di stare attento con la macchina e lui replica regolarmente: 'Lo sai che sto attento, abbi fiducia'. Poi mi chiede di raccontargli la storia di Caravaggio, il pittore che morì alla Feniglia. Lo faccio volentieri perché, in buona sostanza, l'estate agevola chi ha piacere di stare insieme".