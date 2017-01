Cucuzza e De Rossi bloccati dall'Ebola

foto LaPresse 09:43 - Michele Cucuzza e Barbara De Rossi sono in Africa per registrare il numero zero di un programma per Rai Uno ma sono stati bloccati dall'emergenza Ebola, come rivela il sito Tvzoom. La produzione sta valutando la decisione di rimpatriare tutti, anche se nella zona i casi segnalati sembrano aver dato esito negativo. sono in Africa per registrare il numero zero di un programma per Rai Uno ma sono stati bloccati dall'emergenza Ebola, come rivela il sito Tvzoom. La produzione sta valutando la decisione di rimpatriare tutti, anche se nella zona i casi segnalati sembrano aver dato esito negativo.

La nuova epidemia di Ebola ha già fatto sedici vittime, secondo quanto riferito dall'Organizzazione mondiale della sanità. Il focolaio del virus è emerso a inizio luglio nell'ovest dell'Uganda, nel distretto di Kibaale, circa 200 chilometri dalla capitale Kampala e a una cinquantina dalla frontiera con la Repubblica democratica del Congo.



Cucuzza e Barbara De Rossi si trovano in Congo in un campo profughi in questi giorni per la registrazione di un nuovo programma ("Mission" un numero zero di un progetto di Rai Intrattenimento che prevede che una coppia di personaggi famosi si rechino in località in difficoltà dove si fa volontariato per raccontare la loro esperienza).



Vista l'emergenza le riprese sono state interrotte e, considerato che le frontiere del Paese africano sono state chiuse, la troupe ha dovuto lasciare il campo e andare in una città più distante.