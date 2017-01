Diamont: "Addio Ridge: è tempo del mio Bill"

foto Ufficio Stampa Mediaset Correlati NOZZE IN ITALIA 10:07 - Questa volta sono stati gli Spencer ad avere la meglio sui Forrester. La rivalità delle due storiche famiglie di "Beautiful"ha varcato i confini della soap ed è approdata nella realtà. Sembra infatti che alla base dell'abbandono di Ronn Moss ci sia la volontà, da parte della produzione, di dare maggior risalto al collega Don Diamont, che nella fiction interpreta il tenebroso Bill Spencer. - Questa volta sono stati gli Spencer ad avere la meglio sui Forrester.delle due storiche famiglie di "ha varcato i confini della soap ed è approdata nella. Sembra infatti che alla base delci sia la volontà, da parte della produzione, di dare, che nella fiction interpreta il tenebroso Bill Spencer.

"Considereremo Ronn sempre parte della nostra famiglia. Gli auguriamo il meglio per le prossime esperienze" fa sapere la produzione. E' innegabile, però, che l'abbandono di Ridge apre nuove possibilità per gli altri attori del cast e in particolare per il diretto rivale Don Diamont.



Arrivato nel cast nel 2009, l'attore ha conquistato in fretta il pubblico di "Beautiful" con il suo personaggio, il tormentato "cattivo" Bill Spencer. Un successo insperato, che ha convinto la produzione a dare una svolta decisiva alla soap, puntando su nuovi personaggi come Liam, Hope, Steffy e Thomas.



"Bill Spencer è il mio miglior personaggio - ammette Diamont a "Nuovo" - Sono curioso di vedere cosa succederà in futuro: da lui mi aspetto di tutto! Metto molto di me in questo personaggio, per togliere un po' di cinismo".



Fuori dal set, però, Don è un marito amorevole e un padre premuroso. "Credo di essere un bravo partner per mia moglie cerco di essere sempre presente, di farla sentire amata e coccolata - e aggiunge - Come papà sono sempre molto coinvolto nella vita dei miei figli: ne ho sette! Tutti i miei sogni riguardano loro, desidero solo che possano avere il meglio".



Cinico e intrigante nella soap, tenero e premuroso con la sua famiglia: Don Diamont ha tutte le carte in regola per diventare il nuovo re di "Beutiful".