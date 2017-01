Pamela, l'ex bagnina nuda a 45 anni

foto LoveCatMag Correlati CHE PROVOCATRICE! 12:27 - Con quel costumino rosso Pamela Anderson ha fatto sognare un'intera generazione quando era la bagnina più sexy del pianeta in "Baywatch". Da allora ne ha fatta di strada la bionda prorompente, che a 45 anni non smette di provocare. Eccola in fatti senza veli, come mamma l'ha fatta, per "LoveCatMag". Sdraiata su un divano e mentre morde l'orecchio al fotografo Sante D'Orazio, Pam è sempre nuda e a suo agio con il suo corpo. - Con quel costumino rossoha fatto sognare un'intera generazione quando era la bagnina più sexy del pianeta in "". Da allora ne ha fatta di strada la bionda prorompente, che a 45 anni non smette di provocare. Eccola in fatti senza veli, come mamma l'ha fatta, per "". Sdraiata su un divano e mentre morde l'orecchio al fotografo Sante D'Orazio, Pam è sempre nuda e a suo agio con il suo corpo.

L'attrice (detiene il primato per essere apparsa ben 13 volte senza veli su "Playboy") aveva già dato un'anticipazione del servizio hot e su Twitter aveva postato una foto in cui appariva nuda e in tacchi a spillo.



Per i fan ansiosi di scoprire tutte le immagini, ecco svelato il mistero. La Anderson ha posato per uno shooting bollente dal titolo "The Return of the Bombshell". D'altronde il suo sex appeal non è mai tramontato.