Sarah Jessica Parker sul set di "Glee"

foto Twitter Correlati NELLA GRANDE MELA 14:30 - Primo scatto dal set di "Glee" per Sarah Jessica Parker, al fianco dell'attore Chris Colfer, che nella serie interpreta l'eccentrico Kurt. La Parker vestirà i panni di Isabelle, una giornalista di "Vogue" che diventerà per il ragazzo una sorta di guru spirituale. Ma anche nella realtà Colfer è rimasto incantato dalla protagonista di "Sex & the City". "La amo. La amo! Posso tenermela?" ha infatti commentato l'attore su Twitter. - Primo scatto dal set di "" per, al fianco dell'attore, che nella serie interpreta l'eccentrico Kurt. La Parker vestirà i panni diche diventerà per il ragazzo una sorta di guru spirituale. Ma anche nella realtà Colfer è rimasto incantato dalla protagonista di "Sex & the City". "" ha infatti commentato l'attore su Twitter.

Dopo molti anni di assenza dal piccolo schermo, Sarah Jessica Parker torna quindi nelle vesti di un personaggio iper-fashion. In "Glee" sarà infatti Isabella, una "terribile" giornalista di Vogue che aiuterà Kurt (Chris Colfer) a trovare il suo posto nel mondo.



Dopo la fine di "Sex & The City", nel 2004, l'attrice si è concentrata soprattutto sulla sua carriera cinematografica, recitando in diverse commedie. Di recente l'abbiamo vista in "Ma come fa a far tutto?" con Pierce Brosnan, mentre a fine anno sarà nelle sale italiane con il film drammatico "Lovelace", biopic sulla leggendaria pornostar Linda Lovelace.