Dalla Chiesa: "Amo Forum, ma Amici mi tenta"

Bella e sorridente, Rita Dalla Chiesa è l'anima stessa di Forum, che conduce fin dal 1988. Il tribunale televisivo tornerà su Canale 5 a settembre, affiancato da una versione pomeridiana, come spiega la stessa conduttrice: "Si chiamerà Lo sportello e sarà un programma di servizio". Un'agenda impegnata quindi, che non le impedisce però di sognare uno spazio ad Amici: "In fondo la striscia pomeridiana non ha ancora un conduttore".

Rita Dalla Chiesa è pronta a ripartire da settembre con Forum, che per il nuovo anno si rinnova e cambia forma. "Purtroppo nella prossima stagione non andremo in onda in diretta - spiega a Vero Tv - anche se cercherò di riportare l'opinione degli spettatori che mi seguono via Twitter".



Novità in vista anche per quanto riguarda la versione pomeridiana di Rete 4: "Si chiamerà Lo sportello e sarà un programma di servizio, votato a rispondere alle esigenze della gente. Non ci sarà bisogno di intervenire in studio, perché riporterò i quesiti dei telespettatori direttamente al giudice".



Un anno fitto di impegni quello della conduttrice, che ammette però di essere molto tentata anche dal mondo dei talent. "In realtà non mi sono mai candidata - precisa Rita - Quando mi è stato chiesto cosa mi sarebbe piaciuto condurre, con molta onestà, ho risposto che un programma che seguo da fan è Amici. Vista la mia passione per la musica ho pensato proprio a questo talent che, nella versione pomeridiana, non ha ancora un conduttore".