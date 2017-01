Dockery: "Accettai la parte per Dan Stevens"

foto Bazar Correlati BELLA E SOFISTICATA 14:07 - Fascino british e stile sobrio per Michelle Dockery, star di "Downton Abbey", che posa languida ed elegante per il magazine "Harper's Bazaar". La ragazza ha stile da vendere. Non è un caso, quindi, che sia lei la ricca e impertinente Lady Mary, corteggiata sul set dall'affascinante Dan Stevens. Un feeling immediato quello con il collega, come confessa la stessa Michelle: "Quando lo vidi ai provini pensai: Sì, si può fare". - Fascino british e stile sobrio per, star di "", che posa languida ed elegante per il magazine "Harper's Bazaar". La ragazza ha stile da vendere. Non è un caso, quindi, che sia lei la ricca e impertinente, corteggiata sul set dall'affascinante. Un feeling immediato quello con il collega, come confessa la stessa Michelle:".

"Qualche volta, mentre stavamo girando, mi capitava di pensare: No, non posso bere una brandy adesso, ho appena finito un bicchiere di vino a tavola! - che aggiunge - In fondo Lady Mary non potrebbe essere così principesca se fosse sbronza".



Sul set Michelle interpreta l'algida Lady Mary, primogenita della nobile famiglia Crawley. Su di lei sono riposte le maggiori aspettative dei coniugi Crawley, che sperando in un matrimonio facoltoso. Tra gli aspiranti mariti c'è anche l'affascinante Matthew (Dan Stevens), cugino alla lontana di Mary e nuovo erede del titolo e della proprietà di Downton Abbey.



Michelle ricorda con piacere il suo primo incontro con Dan Stevens, con cui scattò immediatamente un certo feeling. "Ricordo che quando andai ai provini incontrai Dan Stevens nella saletta d'attesa. Gli chiesi: 'Che ruolo interpreti?' e lui 'Matthew'. Me ne andai pensando Oh, si può fare".