"Hellcats", le cheerleader conquistano Italia 1

foto Ufficio Stampa Mediaset Correlati LE FOTO DAL SET 12:32 - Le cheerleader sbarcano nel pomeriggio di Italia 1. Al via dal 20 agosto, da lunedì a venerdì alle 15.00, il teen drama "Hellcats". Protagonista Marti Perkins (Alyson Michalka), una studentessa di giurisprudenza che rischia di veder sfumare i suoi sogni quando perde la borsa di studio. La ragazza, però, non si perde d'animo e, grazie al suo passato da ginnasta, decide di unirsi alla squadra di cheerleader del college. - Lesbarcano nel pomeriggio di. Al via dal 20 agosto,, il teen drama "". Protagonista Marti Perkins (Alyson Michalka), una studentessa di giurisprudenza che rischia di veder sfumare i suoi sogni quando perde la borsa di studio. La ragazza, però, non si perde d'animo e, grazie al suo passato da ginnasta, decide di unirsi alla squadra di cheerleader del college.

Costretta ad unirsi agli Hellcats per avere una possibilità di continuare la scuola, dopo che sua madre le ha fatto perdere la borsa di studio, Marti scoprirà che il mondo delle cheerleader è molto più intrigante di quanto non credesse.



Ad accoglierla nella squadra la temibile Savannah (Ashley Tisdale), disposta a tutto pur di vincere il campionato. Ma Marti dovrà fare i conti con l'ambiziosa Alice (Heather Hemmens), costretta in panchina a causa di un infortunio al polso, che non riesce infatti a mandar giù l'idea che la nuova arrivata possa prendere il suo posto in squadr.



"Hellcats" racconta la preparazione del gruppo in vista del campionato e gli sforzi della coach Vanessa (Sharon Leal), allenatrice della squadra ed ex cheerleader negli Hellcats, ma mancheranno le storie d'amore e le gelosie.



La protagonista si troverà infatti divisa tra l'atletico Lewis (Robbie Jones), entrato a far parte degli Hellcats per sfidare gli altri ragazzi della sua confraternita, e l'amico fraterno Dan (Matt Barr), segretamente innamorato di lei.