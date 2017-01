Riparte la serie A, ecco l'offerta Mediaset

foto LaPresse 11:36 - Il 25 agosto riparte la serie A e anche la tv (soprattutto quella satellitare) scalda i motori. Mediaset guadagna spazio e annuncia nel complesso 1.250 incontri tra calcio italiano ed estero, dopo aver fatto il suo colpaccio con la Champions. La partita di una italiana il mercoledì andrà in chiaro prima su Italia 1, poi probabilmente a stagione in corso su Canale 5. - Il 25 agosto riparte lae anche la(soprattutto quella satellitare) scalda i motori.guadagna spazio e annuncia nel complesso 1.250 incontri tra calcio italiano ed estero, dopo aver fatto il suo colpaccio con la. La partita di una italiana il mercoledì andrà in chiaro prima su Italia 1, poi probabilmente a stagione in corso su Canale 5.

Il giovedì si vedrà poi una gara di Europa League. In virtù di un accordo con Sky, su Premium si potranno vedere anche le altre gare delle due competizioni continentali.



Quanto alla serie A, la pay di Mediaset ospiterà tutte le partite in casa e in trasferta di 12 squadre: in totale 324 partite su 380. Saranno trasmessi poi gli anticipi e i posticipi, anche in HD e online. Per l'approfondimento, il venerdì in seconda serata torna la "La Tribù del Calcio", la rubrica curata da Paolo Ziliani. Domenica alle 12 "Serie A Live" con Massimo Callegari, poi "Diretta Premium A".



Lunedì alle 23 linea a "La moviola è uguale per tutti" con Simone Malagutti e Graziano Cesari. In chiaro, archiviato "Controcampo", spazio a Tg e approfondimenti su Italia 1, Italia 2 e Tgcom 24.