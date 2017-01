Longoria: da "casalinga disperata" a mamma

foto Ap/Lapresse Correlati PROVE DA MAMMA

SIPARIETTO HOT SUL SET 15:22 - Eva Longoria non crede nell'anima gemella, ma non rinuncia all'idea di diventare mamma. La spregiudicata Gabrielle di "Desperate Housewives" non pensa infatti che esista un unico grande amore nella vita - nel 2010 si è infatti separata dal marito Tony Parker - ma ammette di essere pronta a mettere su famiglia, appena ne avrà la possibilità. Insomma, la cicogna è avvertita: farebbe bene a mettersi in viaggio! non crede nell'anima gemella, ma non rinuncia all'idea di diventare mamma. La spregiudicata Gabrielle di "" non pensa infatti che esista un unico grande amore nella vita - nel 2010 si è infatti separata dal marito Tony Parker - ma ammette di, appena ne avrà la possibilità. Insomma, la cicogna è avvertita: farebbe bene a mettersi in viaggio!

"Credo che nel corso della vita si abbiano molte anime gemelle e non tutte devono essere necessariamente dei fidanzati - ha spiegato la Longoria - Possono esserlo anche gli amici o i familiari. Si possono avere dei rapporti speciali con moltissime persone".



Niente anima gemella in amore ma tanta voglia di maternità per la bella Eva, che non nasconde di desiderare di mettere su famiglia. Forse complici i tanti anni passati da "casalinga disperata" in tv, ora il fascino del focolare domestico sembra aver conquistato anche lei. E già immagina pannolini e poppate notturne, magari nella sua casa in Texas, il posto in cui si sente più serena al mondo.