Kate Hudson pronta per "Glee"

foto Da video Correlati REGINA DEL RED CARPET 12:59 - Kate Hudson è pronta a tornare tra i banchi di scuola per "Glee". L'attrice apparirà infatti in ben sei episodi della quarta stagione, che negli Stati Uniti inizierà il prossimo 13 settembre. La Hudson - che ha già fatto capolino nel video promozionale della serie - sarà l'insegnante di ballo di Rachel (Lea Michele). La ragazza si è ha infatti trasferita nella Grande Mela, per iscriversi all'Accademia di Arte Drammatica di New York. è pronta a tornare tra i banchi di scuola per "". L'attrice apparirà infatti in ben sei episodi della, che negli Stati Uniti inizierà il prossimo 13 settembre. La Hudson - chedella serie - sarà(Lea Michele). La ragazza si è ha infatti trasferita nella Grande Mela, per iscriversi all'Accademia di Arte Drammatica di New York.

Nella prossima stagione di "Glee" Kate Hudson sarà la nuova insegnante di ballo dell'ambiziosa Rachel (Lea Michele), che si è trasferita a New York per frequentare la "New York Academy of the Dramatic Arts". La Hudson avrà un rapporto conflittuale con la sua allieva, pronta a tutto per sfondare nel mondo dello spettacolo.



Gli spezzoni ambientati nella Grande Mela sono molto attesi dai fan di "Glee", che seguiranno le sorti di Rachel tra le frenetiche vie di Manhattan, lontana - ma solo per poco - dai suoi ex compagni di liceo. Pare infatti che Kurt (Chris Colfer) raggiungerà l'amica in città, dove il destino ha in serbo per lui un incontro con una newyorkese doc. Si tratta di Sarah Jessica Parker che, nei panni di una giornalista di "Vogue", diventerà per Kurt una sorta di guida spirituale.