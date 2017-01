Calissano: "In Italia non mi fanno lavorare"

foto LaPresse 12:07 - Dopo la storia di droga di qualche anno fa in cui è morta una donna brasiliana che si trovava con lui, Paolo Calissano ha voltato pagina. Lontano dalla tv italiana lavora soprattutto in Sud America ed Europa. Scrive soggetti per fiction e a "Vero" racconta: "Non recito in Italia perché è il prezzo che devo pagare per i miei errori, che oggi non rifarei, ma spero di riconquistare presto il pubblico". - Dopo la storia di droga di qualche anno fa in cui è morta una donna brasiliana che si trovava con lui,ha voltato pagina. Lontano dalla tv italiana lavora soprattutto in Sud America ed Europa. Scrive soggetti per fiction e a "" racconta: "Non recito in Italia perché è il prezzo che devo pagare per i miei errori, che oggi non rifarei, ma spero di riconquistare presto il pubblico".

"Il mio allontanamento dalla tv italiana non è stata una libera scelta - racconta - ma una costrizione. Non posso incolpare nessuno, fa parte del prezzo che devo pagare per gli errori commessi nella mia vita privata". Ora Paolo ha fatto pace con se stesso: "E con il mio passato, sento l'esigenza di scrivere, ho deciso di proporre i miei progetti a vari produttori. Spero che uno dei tanti soggetti diventi una fiction".



Indietro non si torna: "Non farei più certe scelte sbagliate, che riguardano la mia vita privata e che hanno danneggiato anche la mia sfera professionale. Ma non devo niente a nessuno perché gli errori che ho commesso li ho pagati tutti, e ora devo solo dare il meglio di me stesso per riconquistare il pubblico".



Calissano è di nuovo innamorato: "Ma non rivelo di chi. E' una persona che amo e che contribuisce alla mia serenità".