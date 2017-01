Rosario Rannisi: "La tv mi ha deluso"

foto LaPresse 10:45 - Nel 2006 è uscito dall'anonimato e ha conosciuto il grande successo prima con il "Grande Fratello" e poi con "La Fattoria". Dopo per Rosario Rannisi è calato di nuovo il silenzio. Il 33enne è infatti scomparso dalla tv e a "DiPiù" racconta la sua nuova vita, lontano dai riflettori: "Mi sono risvegliato dal sogno dallo spettacolo, non ho avuto soddisfazioni, adesso farò l'avvocato". - Nel 2006 è uscito dall'anonimato e ha conosciuto il grande successo prima con il "" e poi con "". Dopo perè calato di nuovo il silenzio. Il 33enne è infatti scomparso dalla tv e a "" racconta la sua nuova vita, lontano dai riflettori: "Mi sono risvegliato dal sogno dallo spettacolo, non ho avuto soddisfazioni, adesso farò l'avvocato".

Rosario racconta la sua avventura partendo dall'inizio, da quando chiamò la redazione del Gf per entrare nella Casa più spiata d'Italia: "Non m,i presero, ma poi mentre stavo preparando l'esame di diritto penale mi chiamarono ed entrai".



Il vero successo però arrivò con il reality "La Fattoria", che vinse: "Quando tornai a Catania venni accolto da una folla che applaudiva e mandava baci dai balconi, non ci potevo credere". Ma dopo le serate in discoteca e i ricchi cachet il sogno non è decollato: "All'inizio ingenuamente ci avevo creduto, poi mi sono guardato allo specchio e ho deciso di ricominciare a studiare, adesso mi mancano tre esami alla laurea in Giurisprudenza. Voglio fare l'avvocato".



Anche se il suo grande sogno resta la musica: "Voglio fare come Paolo Conte, che è cantautore e avvocato. Di giorno in tribunale, di sera su un palcoscenico. Ci riuscirò".