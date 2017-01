Troiano: "Vi porto nel covo dei nuovi Ris"

foto Tv Sorrisi e Canzoni 09:38 - A settembre, in prima serata su Canale 5, torna "Ris Roma 3". I nuovi episodi della serie tanto amata saranno sempre più ad alta tensione. E mentre la tecnologia diventa sempre più sofisticata per individuare impronte e Dna, sotto la supervisione vera dei carabinieri, Fabio Troiano si racconta a Tv Sorrisi e Canzoni: "Non siamo supereroi, sospeso a 20 metri d'altezza, ho avuto davvero paura". - A settembre, in prima serata su, torna "". I nuovi episodi della serie tanto amata saranno sempre più ad alta tensione. E mentre la tecnologia diventa sempre più sofisticata per individuare impronte e Dna, sotto la supervisione vera dei carabinieri,si racconta a: "Non siamo supereroi, sospeso a 20 metri d'altezza, ho avuto davvero paura".

Il capitano Daniele Ghirelli (Troiano) ha sempre più responsabilità: "Lo ritroviamo più 'pulito' nel look - anticipa l'attore - ma resta il Ghiro un po' sopra le righe, questa volta vorrei far venire fuori il mio lato umano, la vulnerabilità. Ghirelli non è un supereroe, è un uomo normale, che fa un lavoro straordinario. Non è Batman, così se si deve calare dal terzo piano o corre e insegue un terrorista, cade goffamente, non certo come un acrobata del Cirque du Soleil".



Per i Ris è un momento davvero critico, la terribile "Banda del Lupo" è tornata ed è diventata ancora più pericolosa. A darle la caccia ci pensa Lucia Brancato (Euridice Axen) che sottolinea: "Lucia ha paura, non vuole mettere a rischio la sua vita e quella dei suoi ragazzi".



E se il tenente Orlando Serra (Simone Gandolfo) le chiederà di sposarlo, lei risponderà di "no". D'altronde ad agitare le acque ci penserà il criminologo Stefano Greco (Alberto Rossi): "Ci saranno novità sentimentali che metteranno in discussione tutto".