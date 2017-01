Sarah-Veronica, riecco la coppia hot

foto Visto Correlati CHE FEELING! 13:00 - Dopo quasi tre anni rieccole di nuovo insieme Sarah Nile e Veronica Ciardi. La loro intima amicizia sbocciata nella Casa del "Grande Fratello 10" è stata chiacchieratissima. Adesso posano ancora per "Visto" e confessano: "Non ci siamo mai perse di vista, nel frattempo siamo cambiate e possiamo progettare un futuro comune". - Dopo quasi tre anni rieccole di nuovo insieme. La loro intima amicizia sbocciata nella Casa del "" è stata chiacchieratissima. Adesso posano ancora per "" e confessano: "Non ci siamo mai perse di vista, nel frattempo siamo cambiate e possiamo progettare un futuro comune".

Ma per raccontare questa "coppia" bisogna andare un po' indietro nel tempo. Durante il Gf10 le due stringono un'amicizia talmente profonda e passionale che fa subito gridare all'amore saffico. Loro un po' ci giocano, un po' smentiscono le voci e assicurano di essere solo amiche e che il loro rapporto non è fondato sul sesso.



Poi si allontanano, hanno bisogno di capire il loro rapporto e di crescere professionalmente: "Abbiamo deciso di posare di nuovo insieme - raccontano - perché finalmente abbiamo la nostra identità professionale e presentarci in pubblico in coppia non alimenterà più falsi miti o creerà i soliti gossip". Sono cambiate: se Sarah era la più sveglia, nel frattempo anche Veronica ha imparato a gestire i media: "Siamo cambiate, il nostro rapporto ha avuto delle pause, ma mai di sentimento, solo materiali o di frequentazione. Sappiamo di poter contare l'una sull'altra, i media non ci fanno più paura".