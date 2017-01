Mayim Bialik coinvolta in un incidente d'auto

12:52 - "(sta scrivendo mio marito) Ho ancora male ma mi terrò tutte le mie dita". Così l'attrice Mayim Bialik, star di "Big Bang Theory", ha rassicurato i suoi fan su Twitter sulle sue condizioni di salute, dopo l'incidente in cui è rimasta coinvolta lo scorso 15 agosto. L'auto dell'attrice, arrivata al successo negli anni '90 grazie alla serie tv "Blossom", è stata infatti colpita da un altro veicolo sulle strade di Hollywood.

L'incidente, avvenuto lo scorso 15 di agosto, si è verificato all'incrocio tra Hollywood Blvd e La Brea Avenue, nella zona di Hollywood, quando un veicolo ha improvvisamente svoltato a sinistra, andando a colpire l'auto su cui viaggiava la Bialik. L'esplosione dell'air-bag ha provocato alcune lacerazioni alla mano sinistra dell'attrice, ma non ha per fortuna avuto conseguenze gravi.



A rassicurare sulla sua salute anche un comunicato ufficiale da parte della produzione di "Big Bang Theory", la sit-com della CBS in cui interpreta l'eccentrica neurobiologa Amy Farrah Fowler. "Mayim Bialik è stata coinvolta in un piccolo incidente oggi. Sta bene e tornerà al lavoro domani. Ringrazia tutti per la preoccupazione".