Morgan: "Basta con la tv"

Annuncia il suo addio alla tv (tra un anno, subito dopo l'ultima edizione di "X Factor") e il ritorno alla musica con un nuovo album. Marco Castoldi in arte Morgan si sfoga in un'intervista al "Corriere della Sera": "Per quest'anno torno a 'X Factor' - dice - in futuro credo proprio di no. Non posso stare in quel banchetto a dire cretinate. Prima la tv la frequentavo in modo saltuario. Mi ha allontanato dalla musica".

"Prendetemi per quello che non sono: ignoratemi - prosegue il cantante -. Sto cercando di uscire dalla tv, non ne posso più, un mondo ossessivo, morboso, dominato dalla pubblicità che crea mostri di marketing, mi hanno sbattuto come un gatto preso per la collottola, uno strumento in mano loro. Ti pagano due euro e ti dicono di essere contento perché diventi famoso".



Ad attenderlo adesso ci sono altre sfide: la fidanzata Jessica Mazzoli, conosciuta proprio nel talent musicale, tra qualche mese lo renderà di nuovo padre ed è in calendario il debutto come regista d'opera a Novara con "Il matrimonio segreto di Cimarosa". Insomma, la tv sembra essere l'ultimo dei pensieri di Morgan. Tranne ripensamenti.