Bianca Leonte reginetta di "Veline"

foto Ufficio Stampa Mediaset

11:48

- E'la reginetta della puntata di "" del, andata in onda dalla città sarda di Ostuni. Bianca ha 19 anni ed è originaria della Romania, anche se da dieci anni vive in Italia. Frequenta il Liceo scientifico e, come da tradizione per la sua famiglia. Sul palco ha cantato un brano di Giorgia e uno scritto da lei, accompagnandosi proprio con il pianoforte.