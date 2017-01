Michael J Fox pronto per una sit-com

11:19 - Buone notizie per tutti i fan di Michael J Fox, star della trilogia "Ritorno al Futuro" e della serie tv "Casa Keaton". L'attore è infatti pronto a tornare in tv con una sit-com ispirata alla sua vita. Fox si era ritirato dallo show-business nel 2000, a causa dell'aggravarsi del morbo di Parkinson. Ora però, grazie a un nuovo farmaco, sarebbe in grado di tenere sotto controllo la malattia e tornare quindi a recitare.

Dopo l'allontanamento dal set nel 2000, dovuto all'aggravarsi del morbo di Parkinson, Michael J Fox è comunque apparso in tv nelle vesti di guest-star.



Ora però - dopo più di 10 anni di assenza dagli schermi - Fox potrebbe tornare in tv da vero protagonista. Merito di un nuovo farmaco capace di tenere sotto controllo i sintomi della malattia.



L'attore è infatti in trattative per uno show televisivo, che andrà in onda nel 2013. ll progetto avrebbe dovuto rimanere segreto, ma una fonte della produzione ha "spifferato" al magazine "Vulture" che è ormai certo un ritorno di Fox in tv, con una sit-com ispirata alla sua stessa vita.



Il progetto, prodotto dalla Sony Pictures Television e scritto da Sam Laybourne ("Cougar Town"), avrebbe suscitato un piccolo terremoto tra i network americani, disposti a tutto per accaparrarselo. Un interesse motivato dal carisma dell'attore che, nonostante i problemi di salute, è riuscito a tenere in questi anni un legame molto stretto con il suo pubblico: insomma un successo assicurato per chiunque riuscirà a mandarlo in onda. Ora la questione si sposta quindi su quale rete saprà offrirgli il contratto migliore.