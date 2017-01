Kledi Kadiu: "Dal barcone alla tv"

foto LaPresse Correlati BALLERINO SEXY 11:49 - Il suo viaggio dall'Albania all'Italia lo racconterà nel film di Daniele Vicari "Nave Dolce" che sarà presentato alla Mostra di Venezia, intanto Kledi Kadiu, il ballerino diventato famoso ad "Amici" - dopo un periodo lontano dalle scene - si racconta a Vanity Fair. "A Maria De Filippi sono riconoscente per il lavoro, ma non mi sento suo debitore, quello che ho avuto me lo sono conquistato". - Il suo viaggio dall'Albania all'Italia lo racconterà nel film di" che sarà presentato alla Mostra di Venezia, intanto, il ballerino diventato famoso ad "" - dopo un periodo lontano dalle scene - si racconta a. "Asono riconoscente per il lavoro, ma non mi sento suo debitore, quello che ho avuto me lo sono conquistato".

Il film ripercorre le vicende della Vlora, la nave con 20 mila albanesi arrivata a Bari l'8 agosto del 1991: "Ricordo tutto di quel giorno, volevo assaporare la libertà, assaggiare la Coca Cola che non avevo mai provato. Ma dopo tre giorni in cui è successo di tutto, siamo stati rimpatriati, e a casa sono tornato con una lattina vuota".



A salvarlo è stata la danza, ma non è stato sempre facile: "Ricordo che un maestro ci lanciava addosso le chiavi e un'altra mi pungeva con l'ago se tenevo male le braccia". E grazie alla tv è diventato famoso: "All'inizio non ci pensavo, io volevo fare solo il ballerino classico". La svolta è arrivata con la De Filippi: "Dicevano che tra noi c'era una liaison e io scherzavo su questo con Maria, lei rideva...".