"Miss Italia" dice addio al bikini

"Miss Italia" copre le concorrenti e dice addio al bikini. Da quest'anno, infatti, le ragazze sfileranno con un costume intero, per nulla sgambato rispetto a quelli di oggi, con un taglio simile a quello delle dive anni '50. "Con questa tipologia di costume - ha spiegato la patron Patrizia Mirigliani - ci riferiamo alla bellezza classica dei miti femminili, che ancora oggi ricordiamo e da cui prendiamo ad esempio".

Il nuovo "costume della bellezza" sarà bianco o nero con un velo svolazzante su una spallina, e verrà utilizzato anche come base per soluzioni sempre diverse.



"Il concorso è sempre uscito con una bella immagine femminile, ma oggi più che mai non ci sarà proprio il bikini - ha fatto sapere Patrizia Mirigliani, organizzatrice dell'evento - Credo ci sia la necessità di dare una virata nel modo di porsi delle ragazze giovani che è molto omologato. Anche il pubblico web che ci segue dice che il bikini sarebbe fuori luogo".



Poco gradita a Miss Italia 2012 anche la chirurgia estetica, i piercing e i tatuaggi. "Già dall'anno scorso - ha ribadito la Mirigliani - con le dieci regole del buon comportamento o, meglio, dei suggerimenti utili alle ragazze, porto avanti un discorso di rispetto e di coerenza. Un discorso che oggi è ancor più attuale, anche se un anno fa la mia iniziativa è sembrata antiquata a chi non ha capito il cambiamento che sta avvenendo nel mondo femminile".