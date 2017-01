Torino, scendono in pista i protagonisti delle tv

foto Tgcom24 09:43 - I protagonisti della televisione italiana saranno in campo giovedì 6 settembre alle ore 20 per la prima edizione dei "Celebrity Games - Le Olimpiadi di Italia1 - Trofeo Nuova Classe A". Protagoniste le squadre di "Iene", "Striscia la notizia", "Zelig", "Colorado Cafè", "Italia1 Team" e "Cantanti" Team, che si confronteranno in vere competizioni di atletica leggera sulla pista dello Stadio Primo Nebiolo di Torino. A condurre in campo Marco Berry. - I protagonisti della televisione italiana saranno in campo giovedì 6 settembre alle ore 20 per la prima edizione dei "Celebrity Games - Le Olimpiadi di Italia1 - Trofeo Nuova Classe A". Protagoniste le squadre di "Iene", "Striscia la notizia", "Zelig", "Colorado Cafè", "Italia1 Team" e "Cantanti" Team, che si confronteranno in vere competizioni di atletica leggera sulla pista dello Stadio Primo Nebiolo di Torino. A condurre in campo Marco Berry.

Anche se non sono "del mestiere" Piero Chiambretti, Valerio Staffelli, Jimmy Ghione, Frank Matano e le altre stelle si cimenteranno nel salto in alto, salto in lungo, getto del peso, 80 metri piani, 80 metri ostacoli, 2000 metri, staffetta 4x400. Italia1 trasmetterà l'evento in prima serata nei giorni successivi.



Sulle tribune gli sportivi veri del Mercedes-Benz Team, dieci campioni. Il progetto dei Celebrity Games 2012 nasce da un'idea di Marco Berry per raccogliere fondi destinati alla costruzione dell'ospedale pediatrico di Hargeisa, nel Somaliland, progetto a cui la Marco Berry Onlus "Magic for Children" sta lavorando in collaborazione con altre Onlus. Tutti i partecipanti alla serata, sia gli atleti che il pubblico, diventeranno proprietari virtuali (ma con tanto di certificato) di uno dei 53.334 mattoni che, tutti insieme, andranno a costruire la nuova struttura, che cambierà la vita di molti bambini in maniera determinante.



Sarà anche un'occasione per incontrare i protagonisti del piccolo schermo e vederli in un'occasione originale e divertente. Le prevendite sul circuito TicketOne sono aperte: i posti disponibili sono solo 6.000 (biglietti: tribuna centrale Euro 20, ridotto sotto di 12 anni Euro 3; posto unico Euro 10, ridotto sotto i 12 anni Euro 2; prevendita Euro 1,65).