Brutta caduta per la Hunziker sul palco

- Una gran brutta caduta, una smorfia di dolore e una rassicurazione ai fan.è scivolata durante la registrazione di uno show tedesco ed è finita in ospedale. Per lei un trauma cranico, un paio d'ore sotto osservazione, qualche accertamento e le dimissioni. La showgirl ha rassicurato i fan: “Sto bene”, anche se le hanno riscontrando una contusione all'osso sacro e una commozione cerebrale.

Michelle era impegnata nella registrazione della versione tedesca di Supertalent a Berlino, quando è scivolata sul palco durante l'esibizione di un concorrente che la stava reggendo su una corda utilizzando solo la forza dei denti. La Hunziker era sospesa in aria e doveva dondolarsi come su un'altalena, ma qualcosa è andato storto e il concorrente ha mollato la presa. La showgirl è rovinata a terra battendo schiena e testa. Subito si è rialzata dicendo di star bene, ma le sue condizioni non erano rassicuranti così è stata portata al pronto soccorso. Dimessa con qualche livido sta bene. La puntata della trasmissione andrà in onda il 15 settembre.