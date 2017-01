P. Diddy sempre più vicino ad "American Idol"

- Continua il girotondo di poltrone ad "". La Fox sembra infatti molto interessata al rapper, che potrebbe quindi sedersi in giuria e occupare il posto lasciato vuoto dal frontman degli Aerosmith Steven Tyler. Secondo fonti vicine alla produzione P.Diddy, tra cui spiccavano nomi di prestigio come quello della regina del soul Aretha Franklin

Mentre il posto occupato nella passata edizione da Jennifer Lopez è stato riempito da Mariah Carey, ingaggiata per ben 18 milioni di dollari , la scelta del sostituto di Steven Tyler si sta rivelando più complicata del previsto.Nei mesi scorsii, tra i quali anche quello della regina del Soul, ma sembra che Puff Daddy abbia sbaragliato la concorrenza. A quanto riporta il "New York Time", infatti, la Fox gli starebbe facendo una corte spietata, ma Diddy non avrebbe ancora deciso per la difficoltà di conciliare i suoi altri impegni.Puff Daddy è statocome mentore ed è unOltre ad avere una sua etichetta discografica, infatti, il rapper è stato al timone del programma "Making the band", show di Mtv dedicato alla selezione di nuovi artisti della musica.