Il "caldo" autunno di Iris tra eros e noir

foto Afp 11:28 - Sarà un autunno "caldo", quello di Iris, il canale tematico Mediaset per cinefili, che da settembre arricchisce la programmazione con nuove rassegne dedicate al cinema d'autore. Dalle retrospettive dei grandi attori di Hollywood ("Actor's Studios"), alla celebrazione delle femme fatale più celebri della storia del cinema ("Dark Lady"), passando per la cinematografia erotica spagnola ("España Erotica") e i thriller francesi ("France Noir). - Sarà un autunno "caldo", quello di, il canale tematico Mediaset per cinefili, che daarricchisce la programmazione con nuove. Dalle("Actor's Studios"), alla celebrazione delledella storia del cinema ("Dark Lady"), passando per la("España Erotica") e i("France Noir).

Il palinsesto della Rete sarà aperto dalla rassegna "Storia e leggende" (dal 6 settembre, ogni giovedì, in prima serata), dedicato alle grandi figure letterarie e mitologiche. Tra questi il 7 volte premio Oscar "Lawrence d'Arabia","The New World" di Terrence Malick e "La Papessa".



La programmazione di Iris proseguirà con "Actor’s Studios" (dal 10 settembre, ogni lunedì, in prima e seconda serata), una retrospettiva dei più talentuosi attori hollywoodiani. Clint Eastwood darà il via al ciclo con "Fuga da Alcatraz", "Fino a prova contraria" e "L'uomo nel mirino".



La Rete non mancherà di cogliere il mood dell'anno - il clamoroso successo della trilogia delle "Cinquanta sfumature di Grigio/Nero/Rosso" - proponendo "España Erotica" (dal 13 settembre, ogni giovedì, in seconda serata). Tra le opere in cartello, "Son de Mar" di Bigas Luna; "Carne Tremula" di Pedro Almodóvar e "Spara che ti passa", con Francesca Neri e Antonio Banderas.



Donne misteriose e letali saranno invece al centro di "Dark Lady" (dal 12 settembre, ogni mercoledì in prima e seconda serata): da "Femme Fatale" di Brian De Palma, all'insuperabile "Basic Instinct", fino a "Mulholland Drive", premiato a Cannes per la Miglior regia di David Linch.



Non mancherà infine l’azione, con "Friday in Action" (dal 7 settembre, ogni venerdì, in prima serata), e il thriller d'autore, ospiti della rassegna "France Noir" (dal 21 settembre, ogni venerdì, in seconda serata).