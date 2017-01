Le star di "Beverly Hills" di nuovo insieme

11:51 - I fan che sognavano una reunion dei protagonisti della serie-cult degli anni '90 "Beverly Hills 90210" sono stati accontentati. Jennie Garth (Kelly), Luke Perry (Dylan) e Jason Priestly (Brandon) sono infatti tornati tra i banchi del "West Beverly High" per pubblicizzare un paio di jeans. Di fronte ai suoi due amori - il duro Dylan e il romantico Barndon - questa volta la bella Kelly non ha dubbi: "Li prendo tutti!".

A distanza di vent'anni si ricompone quindi il triangolo amoroso formato dalla bella Kelly (Jennie Garth), dal tenebroso Dylan (Luke Perry) e dal dolce Brandon (Jason Priestley). E di fronte ai suoi spasimanti, uno in sella ad una rombante moto e l'altro con in braccio un mordido orsacchiotto, la ragazza non ha dubbi. "Perchè scegliere? Li prendo tutti!" afferma, riferendosi ai jeans pubblicizzati dallo spot.



"Beverly Hills 90210", definita a tutt'oggi il più longevo teen drama della storia televisiva, andò in onda negli Stati Uniti a partire dal 1990 e fino al 2000. La serie è stata la capostipite di un vero e proprio genere che ha visto nascere, negli anni successi, diversi emuli: da "Dawson's Creek" a "Buffy l'ammazzavampiri", fino a "The O.C.", "Gossip Girl" e la produzione annunciata di "The Carrie Diaries".