Le bagnine di "Baywatch"... senza il costume

10:21 - Negli anni 90 sono state il sogno erotico di milioni di adolescenti in tutto il mondo. Se "Baywatch" si è guadagnato lo status di telefilm culto il merito va anche ai panorami e alle avvincenti storie di "salvataggi" da spiaggia, ma soprattutto per l'avvenenza delle sue bagnine in costume rosso. Qualcuna come Pamela Anderson è rimasta sulla cresta dell'onda, altre sono sparite nell'anonimato.

Prodotta negli Stati Uniti dal 1989 al 2001, "Baywatch" ha raccontato per un decennio le gesta dei bagnini della spiaggia di Los Angeles, intenti a salvare vite e a mostrare fisici mozzafiato sotto il sole californiano.



La Anderson guida la fila di quelle che, in qualche modo, sono rimaste sotto i riflettori. Certo, a suon di scandali e filmini porno amatoriali finiti per errore (?) in Rete (oltre Pamela anche Gena Lee Nolin fu immortalata in un filmino di quel genere). Però tra una copertina di "Playboy" e una partecipazione a un reality danzereccio, Pamela è ancora un personaggio che fa titolo.



Così come la bellissima Carmen Electra che, forte di un fisico ancora scolpito (dal chirurgo), trova spazio su riviste e red carpet.



Per la maggior parte il tempo sembra non essere passato. Da Donna D'Errico all'esplosiva (fin troppo) Traci Bingham, le ex bagnine si mantengono in forma se non altro per presenziare a dovere nelle serate nostalgico-celebrative. Qualcuna come Nicole Eggert non ha forse la linea di un tempo, ma compensa con il sorriso contagioso.



Non si hanno più notizie di Yasmine Bleeth. Dopo aver attraversato gravi problemi di dipendenza dalla cocaina all'inizio degli anni duemila, si è ritirata a vita privata.