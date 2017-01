Sabrina Chababi reginetta di "Veline"

foto Ufficio Stampa Mediaset

09:34

- Continua il casting itinerante di "Veline", programma di successo condotto da Ezio Greggio. La puntata del 7 agosto è stata vinta da, 20 anni, per metà algerina e per metà morocchina, ma nata a Como. Sabrinae nel 2010 ha partecipato alle finali di Miss Universe Italy. Poliglotta, ha dimostrato die si è esibita in unacon le nacchere.