Kevin McHale, da "Glee" a X Factor

- Novità in vista per il timidodi "". Mentre nella serie tv - giunta alla quarta stagione - è ad un passo dal prendere il diploma, nella vita reale la carriera dell'attorepotrebbe avere una svolta decisiva. Il nome di McHale è infatti finito nella lista dei possibili co-della seconda edizione della versione americana di "", che partirà negli Stati Uniti il prossimo settembre.

Se le trattative con "X Factor" dovessero andare a buon fine potrebbe profilarsi un anno impegnativo per il giovane attore., infatti,comunquecon il suo personaggio, Artie, che nella serie è ad un passo dal diploma.La scelta di McHale potrebbe far avvicinare a "X Factor Usa" una nuova fetta di pubblico, visti gli ascolti non esaltanti della prima stagione. Si tratta dell'ennesimo esperimento per il talent che, nei mesi scorsi, aveva già provato a, sperando di arginare l'emorragia di pubblico.Simon Cowell, creatore del programma, ha infatti già dato il benservito all'ex modello Steve Jones - conduttore della prima edizione - e ai giudici Paula Abdul e Nicole Scherzinger. Al posto di Jones potrebbe quindi entrare in campo proprio Kevin McHale, mentre sono già stati confermati i due nuovi giudici, che siederanno a fianco del "superstite" L.A. Reid: Britney Spears e Demi Lovato.