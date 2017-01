"Hart of Dixie", il medical-drama sbarca su Mya

foto Afp Correlati TRA AMORI E MEDICINA 13:42 - In anteprima assoluta per Mediaset Premiu, sbarca in prima serata su Mya, a partire dal 4 settembre, il medical drama "Hart of Dixie". Protagonista Rachel Bilson (già vista in "O.C."), nei panni di una giovane dottoressa newyorkese, catapultata nel profondo sud degli Stati Uniti. Qui incontrrà George Tucker (Scott Porter), un affascinante avvocato, che però è già fidanzato con la prorompente Lemon (Jamie King). - In anteprima assoluta per Mediaset Premiu, sbarca in prima serata su, a partire dal, il medical drama "". Protagonista(già vista in "O.C."), nei panni di una giovane dottoressa newyorkese, catapultata nel profondo sud degli Stati Uniti. Qui incontrrà George Tucker (), un affascinante avvocato, che però è già fidanzato con la prorompente Lemon ().

Rachel Bilson nella serie interpreta Zoe Hart, una giovane dottoressa newyorkese. Dopo aver fallito l'ammissione per la specializzazione in cardiochirurgia ed essere stata lasciata dal fidanzato, accetta di andare a lavorare con il Dr. Wilkes a Bleubell, una sperduta cittadina dell'Alabama.



Al suo arrivo Zoe scopre che il Dr. Wilkes è morto e le ha lasciato in eredità il suo studio medico, che deve condividere con Brick Breeland (Tim Matheson). Nel profondo sud Zoe incontrerà anche l'affascinante avvocato George Tucker (Scott Porter), già fidanzato con l'esuberante Lemon (Jamie King), la figlia del Dottor Breeland.



Il titolo della serie è un gioco di parole tra il cognome del personaggio (Rachel Hart) e il soprannome dell'Alabama (Heart of Dixie).



"Hart of Dixie" è inoltre entrato nella top 20 dei miglior triangoli amorosi stilata dal "New York Post".