Flavia Vento: "Ai miei tempi più selezione in tv"

"Quando ho cominciato non era così, in tv c'era più selezione". Flavia Vento, diventata famosa 12 anni fa grazie al ruolo (non proprio di spessore) di "valletta sotto il tavolo" nel programma tv "Libero", si sfoga sul settimanale "A". "Le cose sono cambiate - afferma la showgirl - Basta leggere i giornali: scandali su scandali. Si parla di qualcuno solo per via degli scandali".

La Vento è diventata nota al grande pubblico nel 2000 come la "valletta sotto il tavolo" del programma "Libero", condotto da Teo Mammuccari, in cui se ne stava per tutto il tempo imprigionata sotto un tavolo di plexiglas.



Dopo essere comparsa in due film ("Andata e Ritorno", "Parentesi tonde") e una fiction (Cinecittà), Flavia negli ultimi anni si è fatta notare soprattutto per le sue sfuriate nei reality show come "La Fattoria" e "L'Isola dei Famosi", anche se la recitazione rimane il suo sogno nel cassetto. "E' sempre il mio sogno - ammette ad "A" - Ho studiato talmente tanto che mi sono stufata. Ho fatto corsi con Santamaria, Favino, Placido. Prima o poi qualcuno si ricorderà di me".



E sulla necessità di una raccomandazione per sfondare nel mondo dello spettacolo confessa: "Non lo so, ma non credo. Se uno è bravo, fa i provini e lo prendono. Ma a me non fanno fare manco i provini. Credo abbiano un pregiudizio: dicono che non so recitare".