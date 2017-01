"Quinta Colonna" su Rete 4 con Del Debbio

foto Ufficio Stampa Mediaset 10:08 - Dopo l'esperimento estivo di Salvo Sottile, "Quinta Colonna" entra di diritto nel palinsesto autunnale di Mediaset. A partire dal 27 agosto, infatti, il talk show di approfondimento sbarca in prima serata su Rete 4 , per un ciclo di sei appuntamenti, con al timone il giornalista Paolo Del Debbio. Sottile, dopo gli "straordinari" estivi, tornerà invece il 7 settembre - sempre sulla stessa rete - alla guida di "Quarto Grado". - Dopo l'esperimento estivo di Salvo Sottile, "" entra di diritto nel palinsesto autunnale di Mediaset. A partire, infatti, il talk show di approfondimento sbarca, per un ciclo di sei appuntamenti, con al timone il giornalista. Sottile, dopo gli "straordinari" estivi, tornerà invece il 7 settembre - sempre sulla stessa rete - alla guida di "Quarto Grado".

Continua dunque l'esperienza di "Quinta Colonna", programma nato per garantire approfondimento giornalistico anche nella stagione estiva. Per settimane ha toccato e sviluppato temi di stretta attualità come la crisi dell'euro, il naufragio della Costa Concordia, la sentenza sull'irruzione alla scuola Diaz del G8 di Genova, intervistando i diretti protagonisti e ospitando opinionisti, politici ed economisti.



Come nelle scorse puntate, la nuova serie di "Quinta Colonna" continuerà a trattare gli argomenti più vicini ai telespettatori, illustrando in modo semplice e concreto i temi legati alla cronaca politica, economica e all'attualità.