"Live", tra fenomeni incredibili e scienza

foto NewsMediaset 15:25 - Mercoledì 8 agosto alle ore 23.50, su Italia 1 appuntamento con "Studio Aperto – Speciale Live" dal titolo "Oltre la scienza: alla ricerca dell'incredibile". Attraverso il racconto di scienziati, astronomi e astrofisici, l'approfondimento del tg di Italia 1, analizza come la scienza, grazie studi sempre più approfonditi, stia cambiando atteggiamento nei confronti di fenomeni non scientifici, cercando di trovare una spiegazione a enigmi finora irrisolti.

Dalla ricerca delle verità nascoste nel mondo degli Ufo ai crop circle, dalle Piramidi ai misteri legati all'evoluzione umana, "Live" indaga nel mondo dell'incredibile, dando una nuova lettura a manifestazioni che possono indicare un tentativo di contatto di civiltà estremamente lontane dalla nostra terra.



Tra le testimonianze quella dell'astronomo irlandese Eamonn Ansbro, che da venti anni studio gli Ufo ed è convinto della loro esistenza, tanto da aver scoperto quali siano le rotte che compiono e racconta a "Live" come sia possibile prevederle.



E ancora Robert Bauval, i cui studi di archeo-astronomia hanno stabilito che le Piramidi sono state costruite ben 13.000 anni fa e non 3.000, mentre Lachezar Filipov, scienziato bulgaro esperto di crop-circle, spiega come i famosi cerchi nel grano non siano altro che messaggi provenienti da altri mondi, scritti però in un linguaggio matematico a noi ancora non comprensibile.