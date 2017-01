Zelig: gia' deciso il nuovo conduttore

"Seguiamo con curiosità l'insistente incrociarsi di voci sui nuovi conduttori di Zelig in prima serata, che ripartirà come previsto a gennaio 2013 sempre su Canale 5 - fanno sapere gli autori -e significa che Zelig è sempre nel cuore di molti".Se sul nome del sostituto di Claudio Bisio c'è ancora il massimo riserbo, diversa la situazione per il "fratellino""Ora siamo concentrati sulla preparazione dello Zelig Off di seconda serata su Italia 1, che partirà molto prima, a inizio settembre - hanno dichiarato gli autori -, quelli sì li abbiamo annunciati,".