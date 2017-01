"Modern Family", accordo raggiunto per il cast

foto Ap/Lapresse 13:38 - Pace fatta nel cast di "Modern Family". I cinque attori "ribelli" (Sofia Vergara, Ty Burrell, Julie Bowen, Jesse Tyler Ferguson e Eric Stonestreet) sono infatti riusciti a strappare alla casa di produzione un contratto-record: ben 160mila dollari a puntata. nel cast di "". Dopo aver intentato causa alla 20th Century Fox , per aver violato alcune norme contrattuali, i protagonisti della serie tv dell'Abc hanno trovato un rapido accordo.(Sofia Vergara, Ty Burrell, Julie Bowen, Jesse Tyler Ferguson e Eric Stonestreet) sono infatti riusciti a strappare alla casa di produzione un contratto-record: ben

Fonti vicino al cast hanno svelato al "Los Angeles Times" che l'accordo raggiunto dai cinque attori (Ty Burrell, Julie Bowen, Jesse Tyler Ferguson, Eric Stonestreet e Sofia Vergara) sarebbe intorno 160mila dollari a episodio. Inoltre ognuno di loro potrà beneficiare di alcuni bonus, che faranno lievitare la busta paga fino a 175mila dollari.



Dopo aver intentato causa alla produzione, responsabile di aver violato una norma contrattuale che vieta di scritturare un artista per più di sette anni, ora il cast si è accordato per estendere la collaborazione per una stagione in più rispetto alle otto previste.



Una vittoria schiacciante per i protagonisti del family-drama, che potrebbero veder rafforzata ancora di più la loro posizione nella nona stagione. Grazie al nuovo contratto, infatti, nell'ultima stagione i loro salari potrebbero schizzare alle stelle, arrivando addirittura a 300mila dollari a episodio.