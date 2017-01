I Simpson trionfano alle Olimpiadi di Londra

foto Da video Correlati PATTI E SELMA, ATLETE OLIMPICHE 12:37 - I Simpson sono sbarcati ai Giochi Olimpici di Londra 2012. Le perfide cognate di Homer, Patty e Selma sono infatti protagoniste di una gara di canottaggio nelle acque del Tamigi contro gli atleti gemelli Cameron e Tyler Winklevoss, celebri soprattutto grazie al film "The Social Network" di David Fincher. Nel 2008 Intentarono infatti causa al creatore di Facebook Mark Zuckerberg, per furto di proprietà intellettuale. - Isono sbarcati ai. Le perfide cognate di Homer,sono infatti protagoniste dinelle acque del Tamigicelebri soprattutto grazie al film "The Social Network" di David Fincher. Nel 2008 Intentarono infattiMark Zuckerberg, per furto di proprietà intellettuale.

Le due sorelle zitelle di Marge, Patty e Selma Bouvier, si trovano a competere alla trentesima edizione dei Giochi Olimpici di Londra 2012 con i colori di Springfield. Le gemelle si sfidano in una gara di canottaggio contro un'altra celebre coppia di omozigoti sportivi, Cameron e Tyler Winklevoss.



I due sono già comparsi nel film "The Social Network", il film di David Fincher sulla nascita di Facebook, dove erano interpretati entrambi dall'attore Armie Hammer. I Winklevoss avevano infatti intentato una causa per 140 milioni di dollari al creatore di Facebook Mark Zuckerberg, per furto di proprietà intellettuale.