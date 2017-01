La bionda Sofia Barbieri reginetta di "Veline"

foto Ufficio Stampa Mediaset

11:27

- Su Canale 5 la puntata del 4 agosto di "", nella suggestiva Piazza Italia di Acqui terme (AL), è stata vinta dalla bionda, 21 Anni, Di Roma. Sofia aiuta il padre, maestro di arti marziali Cinesi, nella sua palestra e ha il sogno di aprire un pub. In futuro le piacerebbe anche fare un corso di make up per diventare una make up artist.Una giuria di cinque giornalisti sceglie ogni sera tra sei aspiranti "Veline" che si esibiscono sul palco in prove di abilità e nel consueto stacchetto.Continua così il successo della quarta edizione di "Veline", programma ideato e scritto da Antonio Ricci e condotto dal conduttore e attore Ezio Greggio.